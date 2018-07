Aeroporto de Lisboa bate recorde de queixas com aumento em 14 por cento

Aeroporto Humberto Delgado é a terceira infraestrutura ligada ao transporte aéreo com mais reclamações.

Com o maior movimento de aeronaves e passageiros, o aeroporto está sob pressão. Em Junho bateu-se o recordo de aterragens e descolagens: 680 movimentos, de acordo com dados da NAV.



"A situação de esgotamento da infraestrutura do aeroporto de Lisboa é mais do que evidente", afirma ao mesmo jornal Paulo Geisler, presidente da RENA, associação que representa as companhias aéreas que operam em Portugal.

À medida que o aeroporto de Lisboa recebe mais passageiros, também o número de queixas sobe. Em 2017, as reclamações de passageiros subiram 14 por cento, totalizando 611 queixas, avança a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), segundo avança a Sábado, citando a imprensa desta segunda-feira.O ritmo de crescimento de queixas acompanham a subida do incremento de passageiros, que atingiu os 18 por cento no período homólogo (26 milhões). Já em 2016, houve uma subida de 43 por cento (devido a questões como as condições de check-in) e de 11,7 por cento em termos de passageiros.Depois da TAP e da SATA Açores, o aeroporto Humberto Delgado é agora a terceira infraestrutura ligada ao transporte aéreo com mais queixas, ultrapassando a Ryanair no pódio.