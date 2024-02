Agricultores de Setúbal com promessa de respostas e de nova reunião com Governo

Os representantes dos agricultores que participam nos protestos desta sexta-feira no distrito de Setúbal saíram da reunião com a ministra da Agricultura com a promessa de um novo encontro e de que o Governo vai encontrar respostas.

"Há um compromisso por parte da sra. ministra de encontrar algumas respostas e de nos voltarmos a encontrar na próxima semana. Até lá, vamos aguardar", disse no final aos jornalistas José Estêvão, um dos representantes dos agricultores da região.

José Estêvão foi um dos participantes na reunião por videoconferência que representantes dos agricultores dos concelhos de Alcochete, Moita e Montijo tiveram com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e que decorreu na Câmara Municipal de Alcochete, no distrito de Setúbal.