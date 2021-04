Um em cada quatro agricultores que beneficiam da água de Alqueva está em falta com o pagamento da fatura. São 544 regantes que acumulam uma dívida de 3,6 milhões de euros, adiantou ao CM a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA).





A empresa contava, no final do ano, com um total de 1893 agricultores a beneficiar da água da barragem - também chamada de Grande Lago - na bacia hidrográ...