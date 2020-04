Águeda regista primeira morte associada à covid-19 no concelho

A Câmara Municipal de Águeda confirmou hoje a primeira morte associada à covid-19 neste concelho do distrito de Aveiro, que tem 39 pessoas infetadas com o novo coronavírus.

"Trata-se de um homem de 90 anos, que residia com familiares e que foi hospitalizado há poucos dias, tendo falecido no Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro", referiu a autarquia numa nota publicada no seu 'site'.

Na nota, o presidente da Câmara, Jorge Almeida, lamenta a morte deste cidadão e endereça à família as "mais sinceras e sentidas condolências".

Águeda era até agora o único município da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) que não tinha registado qualquer morte por covid-19.

De acordo com dados do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga, Águeda tem atualmente 39 casos positivos, ocupando o sexto lugar entre os 11 municípios da CIRA com mais infetados.

No topo da lista aparece Ovar com 595 infetados (46,7%) e 25 óbitos, seguido de Aveiro com 250 infetados (19,6%) e 22 óbitos. O concelho de Ílhavo está na terceira posição com 113 infetados (8,9%).

Nos 11 concelhos da CIRA há 1.273 casos positivos, sendo que 113 referem-se a profissionais de saúde e 123 estão relacionados com lares de idosos, havendo 82 óbitos.

Portugal regista 629 mortos associados à covid-19 em 18.841 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 30 mortos (+5%) e mais 750 casos de infeção (+4,1%).

Das pessoas infetadas, 1.302 estão hospitalizadas, das quais 229 em unidades de cuidados intensivos, e 493 foram dadas como curadas.

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".