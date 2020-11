Águia ferida com tiros de caçadeira em Olhão

Uma águia-de-bonelli foi atingida com tiros de caçadeira e encontra-se desde a semana passada a recuperar no Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens - RIAS, em Olhão.A ave, jovem e de uma espécie em risco de extinção, foi encontrada por um popular no concelho de Castro Marim. Como não estava em condições de voar, foi recolhida e transportada por vigilantes da natureza. No RIAS, onde deu entrada na última semana de outubro, a águia foi alvo de um exame, "onde se observaram vários ferimentos perfurantes e uma lesão no pulso direito, o que levou a equipa a suspeitar que tivesse sido alvo de tentativa de abate a tiro", disse fonte do centro.No exame radiológico "foram encontrados dois projéteis de caçadeira no pulso direito e na cauda, mas também uma fissura no cúbito direito, que apresentava ainda restos de munição", esclareceu a mesma fonte.Uma vez que não é possível retirar os projéteis, e dada a extrema debilidade em que a ave se encontrava, foi estabilizada e tratada. Ontem, a águia já tinha sido levada para uma instalação maior. Está a ser alimentada.