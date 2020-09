Ajuntamento com centenas de pessoas no Aeroporto de Lisboa devido a controlo de testes à Covid-19. Veja as imagens

As imagens depressa se multiplicaram nas redes sociais: mostram filas que parecem intermináveis e que causaram um ajuntamento de passageiros, este domingo, no Aeroporto de Lisboa, na zona de chegadas, precisamente na área de controlo sanitário, onde se verifica que os viajantes têm o teste à Covid-19 negativo, exigido para poderem entrar em Portugal.

Segundo apurou o CM, a situação deveu-se à chegada de 12 voos quase em simultâneo (cinco do Brasil,, quatro da América do Norte e outros três vindos de África. Os passageiros tiveram que estar à espera cerca de uma hora para poderem todos passar pelo controlo sanitário, a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, antes de poderem seguir para o controlo de passaportes e e-gates.

Ao Correio da Manhã, fonte oficial da ANA Aeroportos confirma "que existiu um constrangimento pontual, com geração de fila mais demorada, hoje de manhã", remetendo detalhes sobre o funcionamento da zona de controlo sanitário para o SEF. A entidade refere que "como é habitual, a ANA partilhou a lista de voos com o SEF para que possam adequar os seus meios".

Foram destacados funcionários "para apoio ao passageiro e manutenção do distanciamento físico, de forma a assegurar as melhores condições", assegura a ANA Aeroportos, perante as perguntas do CM sobre o aglomerado de pessoas visto nas imagens, e que desrespeita as regras decretadas pela DGS.