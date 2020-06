Alastrar da peste suína motiva alertas na caça

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) manifesta "preocupação pelas eventuais doenças que se podem transmitir aos seres humanos através do consumo ou contacto com peças de caça maior", como veados e javalis. A autoridade veterinária salienta que algumas são de "enorme gravidade", como a triquinelose. O receio vem a lume quando, no mesmo período, o avançar da peste suína africana ...