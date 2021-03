Dez mortos e 365 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou este domingo 10 mortes relacionadas com a covid-19 e 365 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 633 doentes (mais 15 do que no sábado).

Nos cuidados intensivos, Portugal tem este domingo 142 doentes, menos seis em relação a sábado, valor mais baixo desde 15 de outubro, dia em que estavam também internadas nestas unidades 139 pessoas.

Os dados indicam que 384 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 775.391 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 28.179 contabilizados este domingo (menos 29), estando o número de novos casos confirmados, este domingo de 365, com uma evolução estabilizada desde meados de março. Desde março de 2020, Portugal já registou 16.837 mortes associadas à covid-19 e 820.407 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19. As autoridades de saúde têm em vigilância 15.602 contactos, mais 198 relativamente ao dia anterior, alterando pelo quarto dia a tendência decrescente que se verificava desde 30 de janeiro.



De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 1.599.599 pessoas vacinadas contra a covid-19: 1.130.258 com a primeira dose e 469.341 com a segunda dose. O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal era na sexta-feira de 0,93 e a incidência de 75,7 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes, segundo os dados oficiais. Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira. Das 10 mortes registadas nas últimas 24 horas, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, e uma no Alentejo.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 107 novas infeções, contabilizando-se até agora 310.912 casos e 7.120 mortos. A região Norte tem 112 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 330.223 casos de infeção e 5.300 mortes. Na região Centro registaram-se mais 41 casos, acumulando-se 117.018 infeções e 2.998 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 15 casos, totalizando 29.052 infeções e 969 mortos desde o início da pandemia. Na região do Algarve o boletim deste domingo revela que foram registados 40 novos casos, acumulando-se 20.617 infeções e 353 mortos.



Na região Autónoma da Madeira foram registados 43 novos casos, contabilizando 8.550 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020. Os Açores têm este domingo sete novos casos e contabilizam 4.035 casos e 29 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS. As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.



No caso dos óbitos, por exemplo, as autoridades açorianas contabilizam 30 e a Madeira 71. Os casos confirmados este domingo a nível nacional distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo do maior número de infeções. O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 371.595 homens e 448.528 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 284 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática. Do total de vítimas mortais, 8.838 eram homens e 7.999 mulheres.



O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos. Do total de mortes, 11.100 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.571 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.498 tinham entre os 60 e os 69 anos. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.777.761 mortos no mundo, resultantes de mais de 126,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.