11 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas. Número de infetados ultrapassa os 33 mil

Portugal regista esta quarta-feira mais 11 mortos por coronavírus, elevando o total de vítimas mortais para 1447, uma subida de 1,1%.O número de novos casos em 24 horas aumentou relativamente a esta terça-feira. Há mais 366 pessoas infetadas, aumentando o número total de infetados para 33261.Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos, há mais 335 casos de infeção (+2,9%).Há agora 20079 casos recuperados, mais 210 em relação a ontem.Na habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou que foram efetuados mais de 860 mil testes à Covid-19 desde o passado dia 1 de março.Esta terça-feira foram recolhidas 909 amostras na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma região que regista diariamente um aumento do número de casos. Das amostras, 850 deram negativo e 59 positivas."Chegam hoje a Portugal 108 ventiladores, mais 335 no próximo sábado", revelou o Secretário da Saúde, que sublinhou que não existem ventiladores perdidos.Sobre o aumento do número de casos em sintra, a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, revelou que durante quatro dias a DGS não teve acesso aos dados, uma vez que estes não foram notificados no sistema SINAVE ("Durante quatro dias não tivemos acesso aos dados porque não estavam a ser notificados no nosso sistema. Depois recuperámos os dados e fizemos o total de casos. Em média, nos quatro dias em atraso, verificaram-se no concelho de Sintra, 41 novos casos em cada dia", afirmou a diretotra-geral da Saúde.Nos últimos dias têm sido várias as queixas dos utilizadores dos transportes públicos relativamente ao não cumprimento da distância física e à sobrelotação dos transportes, em especial na região de Lisboa.Graça Freitas relembrou que foram tomadas as medidas essenciais e "compete agora a outros setores colaborarem na oferta dos transportes" de forma a evitar situações como as reportadas pelos utilizadores."Hoje é o grande dia da grande prova de cidadania que temos que dar", frisou Graça Freitas relativamente ao regresso da I Liga de futebol após uma paragem forçada devido ao coronavírus.Em atualização