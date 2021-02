258 mortos e 6916 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Registaram-se nas últimas 24 horas em Portugal 258 mortes por Covid-19 e 6916 infetados com o novo coronavírus.O País ultrapassou também as 900 pessoas internadas em UCI com Covid-19, estão esta sexta-feira mais 41 em Unidades de Cuidados Intensivos num total de 904 doentes. Apesar do aumento de doentes em UCI, há menos 84 pessoas internadas com Covid-19, num total de 6412 doentes.O maior número de mortes e novos infetados registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 142 óbitos e 3650 casos de infeção. O número de pessoas que recuperaram da infeção por Covid-19 também continua a subir acima das 10 mil por dia. Nas últimas 24 horas 11342 pessoas recuperaram.