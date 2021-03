28 mortos e 830 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 28 mortos e 830 casos de coronavírus.



O País regista desde o início da pandemia 16458 óbitos e 807456 casos confirmados.



Os dados indicam ainda que 1.654 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 727.053 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. Há 32 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.



De acordo com o novo Boletim Epidemiológico da DGS desta quinta-feira, o número de doentes internados continua a descer: há menos 119 pessoas em enfermarias (1708) e menos 16 em unidades de cuidados intensivos (399).



Há menos 2450 contactos em vigilância, num total de 31041.



Relativamente à distribuição de casos, a Região de Lisboa e Vale do Tejo tem mais 376 infetados, o Norte mais 207, o Centro mais 111, o Algarve mais 22 e o alentejo mais cinco. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores têm mais 106 e três novos casos, respetivamente.







Lisboa e Vale do Tejo concentra 11 das vítimas mortais; o Norte e o Centro têm mais seis, cada um e o Alentejo mais cinco.



De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 929.133 pessoas vacinadas: 655.719 com a primeira dose e 273.414 com a segunda dose.



