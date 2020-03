Número de mortos sobe para 30 em Portugal. Sobe para 2362 o número de infetados

A Direção-Geral da Saúde avança esta terça-feira que o número de mortos e de infetados voltou a subir. Esta terça-feira, o número de mortos aumentou para 30, havendo 2362 infetados. Há 22 doentes recuperados.Em Portugal, desde o início do ano, regista-se um total de 15474 de casos suspeitos. 1783 pessoas aguardam resultado laboratorial. Há 11329 casos não confirmados, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde.Na região do Norte registam-se 9 óbitos; 11 no Centro; oito na zona da Grande Lisboa e um no Algarve. Esta terça-feira, registou-se o primeiro óbito no arquipélago dos Açores. O Alentejo continua sem registo de mortes por coronavírus.Há 12 mortos com mais de 80 anos (6 homens e 6 mulheres); 14 com idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos (9 homens e cinco mulheres); 1 mulher na faixa etária entre os 60 e os 69 anos; 2 homens que tinha entre 50 e 59 anos e outro com idade entre os 40 e os 49 anos.Entre os casos confirmados, o sintoma que mais se regista é a tosse (70%); seguido da febre (58%) e das dores musculares (42%). Cefaleia (34%), fraqueza generalizada (27%) e dificuldade respiratória (24%) são os três sintomas menos comuns.O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, avançou que há um stock de 30 mil testes no País, mas só estão a ser realizados dois mil. O governante disse que há mais 302 casos de infeção relativamente a segunda-feira, um aumento de 15%.Regista-se esta terça-feira a subida percentual mais baixa até ao momento, segundo António Lacerda Sales. "Temos que preparar sempre os piores"Em atualização