Doente internado no Hospital Amadora-Sintra arranca o próprio testículo e tenta agredir enfermeira

Um doente, internado no Hospital Amadora-Sintra, arrancou o próprio testículo durante um surto psicótico.



O homem estava internado no serviço de neurologia, com um quadro de miastenia grave, uma doença autoimune caracterizada por episódios de fraqueza muscular. Estava a ser medicado com corticóides.





Ao final da tarde de segunda-feira correu pela enfermaria e tentou agredir a enfermeira chefe do serviço. Foi imobilizado pela equipa, mas, passada meia hora, foi encontrado ensanguentado, com o próprio testículo ao lado, no chão.O homem foi suturado na enfermaria e transferido para o bloco operatório. Regressou ao serviço de neurologia onde se encontra a recuperar.O Amadora-Sintra disse àque foi aberto um processo de averiguação do surto psicótico. Em cima da mesa está a possibilidade de estar relacionado com a medicação.