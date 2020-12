Uma festa ilegal decorreu esta noite num restaurante no Alto dos Moinhos, em Lisboa. Dezenas de pessoas estiveram no interior do espaço, numa festa privada, sem respeitar a distância de segurança. A PSP foi obrigada a intervir para travar o ajuntamento.





À CMTV chegaram relatos de que até 70 pessoas estariam a jantar e a ouvir música com volume elevado. Numa altura em que o país está em Estado de Emergência, este restaurante violou claramente as normas da Direção-Geral da Saúde



A festa começou pelas 20h00 e estendeu-se para lá das 23h00, período em que todos os restaurantes, mesmo que a cumprir serviço ao público, são obrigados a fechar portas. A CMTV captou imagens onde é possível ver o convívio dos participantes sem qualquer distância.