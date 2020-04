Há mais 23 mortos por coronavírus em Portugal. Número de recuperados volta a aumentar

Há mais 23 mortos por coronavírus em Portugal. O número de mortos subiu esta quarta-feira para os 785, um aumento percentual de 3%.



O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde dá conta que, até ao momento, 1143 pessoas recuperaram da doença, mais 226 que esta terça-feira.





Em 24 horas foram registados 603 novos casos, uma subida de 2,8% e um aumento em relação a terça-feira (516). O número total de pessoas infetadas no País encontra-se agora nos 21982.3219 aguardam neste momento por resultados laboratorias. Desde o início do ano registou-se um total de 210302 casos suspeitos.Segundo o Boletim Epidemiológico disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há 1146 pessoas internadas, uma diminuição relativamente a terça-feira (1172) e 207 pessoas em cuidados intensivos (na terça-feira eram 213). 30646 pessoas estão a ser vigiadas pelas Autoridades de Saúde.Relativamente à distribuição geográfica dos casos, a Região Norte regista 13150 casos e 454 mortes; a Região Centro tem 3053 casos confirmados e 175 óbitos; a Região de Lisboa e Vale do Tejo conta com 5093 pessoas infetadas e 138 vítimas mortais; a Região do Alentejo tem 176 casos confirmados e um óbito a declarar; e o Algarve conta já com 316 casos e 11 mortes.A Região Autónoma da Madeira é a única região de Portugal sem mortos por Covid-19. Regista, no entanto, 85 casos confirmados. A Região Autónoma dos Açores soma já 6 vítimas mortais e 109 pessoas infetadas.De acordo com o boletim, a distribuição dos óbitos por faixa etária é a seguinte: dos 50 aos 59 anos há 20 mortos a lamentar (15 sexo masculino e 5 feminino); na faixa etária dos 60-69 anos há 67 mortos, 45 homens e 22 mulheres; dos 70-79 anos há registo de 161 vítimas mortais, 93 homens e 68 mulheres. A faixa acima dos 80 anos é aquela que regista maior número de óbitos, 528, com 233 no sexo masculino e 295 no sexo feminino.O número de óbitos de mulheres é superior (395) ao dos homens.Relativamente aos sintomas da Covid-19, 37% dos doentes apresentam febre, 52% têm tosse, 15% apresentam dificuldades respiratórias, 25% queixa-se de dores de cabeça, 27% apresenta dores musculares e 20% tem fraqueza generalizada. Na habitual conferência de imprensa aos jornalistas, António Sales, Secretário de Estado da Saúde, anunciou a criação de uma plataforma para apoiar os surdos durante a pandemia de coronavírus."Os milhares de cidadãos surdos vão dispor de uma plataforma por videochamada", confirmou António Sales. O novo método, criado pelo SNS24, vai permitir que estas pessoas entrem em contacto com intérpretes, através de videochamada, que entram posteriormente em contacto com enfermeiros.A medida vem equilibrar as diferenças entre cidadãos surdos e não surdos, reforçou o secretário da Saúde.Relativamente ao sistema de notificação utilizado pelo Ministério da Saúde para controlar os casos e óbitos provocados pelo coronavírus, o SINAV, a Diretora-geral da saúde, Graça Freitas, referiu que o mesmo está a ser atualizado, uma vez que a plataforma tem neste momento uma "carga completamente diferente" daquela que tinha antes da pandemia."Temos que agradecer a resiliência dos médicos", relembrou a diretora-geral da saúde.A Direção-Geral da Saúde sublinha que tem acompanhado de perto a situação dos lares em Portugal. "Temos percorrido o País todo para fazer o levantamento da situação", referiu Graça Freitas, acrescentando que o acompanhamento das instituições está "a ser muito melhor".Quando questionada sobre a situação dos migrantes retirados de um hostel em Lisboa durante o fim de semana, Graça Freitas referiu que a situação está a ser igualmente acompanhada de perto pelas autoridades competentes. "Como saberão, Portugal é um País de acolhimento. Acolhemos refugiados e há entidades que os acompanham, há um centro para refugiados que assegura o acompanhamento destas comunidades", relembrou a diretora-geral da saúde.Sobre a época balnear, o Ministério da Saúde e a DGS não têm ainda as medidas definidas de como funcionará a praia em 2020.O acompanhamento do número de óbitos e da mortalidade é feito através de um sistema eletrónico. Graça Freitas sublinhou que a contabilização do número de mortos é constantemente feita. "Estamos a comparar sempre com a média dos 5 anos anteriores. Verificámos este ano que, em janeiro, em todas as causas e idades, registaram-se menos 689 óbitos. "Acompanhamos atentamente as causas de morte", relembrou a diretora-geral da saúde sobre as mortes por Covid-19 e não Covid-19 registadas em Portugal.Graça Freitas esclareceu esta quarta-feira o aumento do número de casos suspeitos no passado dia 18. Segundo a Diretora-geral da saúde, esta subida deve-se ao enorme aumento de notificação laboratorial, que correspondeu a um apelo das autoridades de saúde para notificarem sempre os casos negativos."80 % das notificações eram laboratoriais e 40% tinham validação prévia à data em que foram incluídas. Verificou-se a atualização das notificações laboratoriais, a grande maioria era, de facto, negativa", recordou Graça Freitas.António Sales sublinhou o reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais 1800 profissionais de saúde para ajudar na resposta ao coronavírus.Em atualização