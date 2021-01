Um idoso, com cerca de 80 anos, morreu esta segunda-feira à noite, no interior de uma ambulância, à porta das Urgências do Hospital de Portalegre.O homem, que estava em dificuldade respiratória, foi transportado pelos Bombeiros de Fronteira para a unidade hospitalar perto das 15h30. Cerca das 20h30 acabou por morrer, sem qualquer atendimento médico.Ainda foram efetuadas manobras de reanimação no interior da ambulância, mas sem sucesso.