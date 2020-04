Há mais 16 mortes por coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas

Há mais 16 vítimas mortais do coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. No total registaram-se 989 óbitos e 25045 pessoas infetadas por coronavírus.O número de doentes recuperados subiu esta quinta-feira para 1519, estando a aguardar resultado laboratorial ainda 3794 pessoas.Estão internados 968 doentes, 172 em cuidados intensivos. Os óbitos continuam a registar-se apenas em pessoas com idade superior a 39 anos.A Diretora-Geral da Saúde Graça Freitas confirmou um caso suspeito de doença inflamatória em criança com coronavírus.

