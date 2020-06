Oito mortos por coronavírus nas últimas 24 horas. Há mais 331 infetados

Os concelhos de Sintra e Alverca são as regiões que concentram maior número de casos por cada 100 mil habitantes no período de 1 de maio a 1 de junho.



Em atualização

O número de mortos por coronavírus em Portugal subiu para 1455, com o registo de mais 8 mortes nas últimas 24 horas.Foram contabilizados mais 331 novos casos, uma diminuição em relação a quarta-feira. Há agora 33592 casos confirmados no País.De acordo com o Boletim Epidemiológico da Direção-geral da Saúde, 244 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Número total de recuperados é agora de 20323.Desde 1 de janeiro foram já registados 333106 casos suspeitos de Covid-19.1741 pessoas aguardam neste momento resultado laboratorial.58 pessoas estão internadas nos cuidados intensivos, mais duas em relação a ontem.Cerca de 15500 pessoas estão em vigilância clínica.Na habitual conferência de imprensa, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que a reserva de equipamentos de proteção encontra-se estável.Relativamente aos testes realizados por região, o Secretário da Saúde revelou que no passado dia 2 de junho 50% dos testes do SNS ao coronavírus foram realizados na região de Lisboa e Vale do Tejo. No Norte foram ainda feitos 28%, no Centro 14%, no Alentejo 4% e no Algarve 2%.O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)referiu que continua a realizar a sequenciação do genoma do vírus.Em declações aos jornalistas, Fernando Almeida, presidente INSA, referiu também que o inquérito sorológico já está no terreno, com a colaboração de muitos hospitais e colaboração da associação de laboratórios clínicos, e deverá estender-se até 12 ou 13 de junho.Sobre a visita a doentes internados com coronavírus, a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, referiu que as medidas vão ser tomadas consoante a evolução da situação em Lisboa e Vale do Tejo, região que concentra o maior número de infetados."Vamos esperar mais uns dias para ver como a situação se desenvolve em Lisboa", admitiu Graça Freitas.