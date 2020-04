Portugal regista mais 25 mortes por coronavírus em 24 horas

O número de infetados aumentou esta segunda-feira para os 24027, um aumento de 0,68%. Em termos absolutos a subida foi de 163.







1357 pessoas já recuperaram da doença, mais 22 pessoas em 24 horas.



Segundo o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-geral da Saúde, há 995 doentes internados, menos 10 do que os registados este domingo. Há também menos 6 pessoas internadas em cuidados intensivos, num total de 176 doentes.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve (12), dos Açores (9) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira.

Na habitual conferência de imprensa diária aos jornalistas, o Secretário de Estado da Saúde, António Saúde, anunciou que foram realizados 357 mil testes realizados desde dia 1 de março. Entre 18 a 25 de abril foram realizados 12800 testes por dia.Foi igualmente anunciada a compra de 7.900 milhões de máscaras e 4 milhões de respiradores.António Sales anunciou também esta segunda-feira que existe, até ao momento, 57% taxa de ocupação de cuidados intensivos.Graça Freitas referiu que o regresso às aulas presenciais para os alunos do 11.º e 12º anos está a ser elaborada em conjunto com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. "Há um conjunto de regras que vão ser aplicadas às escolas e às turmas. Vão ser estudadas situações específicas, como docentes e discentes mais vulneráveis", anunciou a diretora-geral da saúde.O Secretário de Estado reforçou o papel do Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia, referindo, no entanto, que o país e o SNS não podem "descurar possível segunda vaga"."Vamos acompanhar a evidência e o que formos sabendo sobre a doença para alterar as nossas indicações. Mas, que fique claro, não há nenhuma restrição ao número de testes que temos capacidade de fazer para dar a um doente que ficou em ambulatório como recuperado", confirmou a diretora-geral da saúde.Em atualização

