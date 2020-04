Há mais 37 mortes por coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas

Subiu para 246 o número de mortes por coronavírus em Portugal, anunciou esta sexta-feira a DGS. O número de infetados também subiu para 9886.O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (131), seguida da região Centro (61), da região de Lisboa e Vale do Tejo (51) e do Algarve, em que hoje se mantém o mesmo número de mortos (3) e se registou a primeira morte no Alentejo.O número de doentes recuperados manteve-se nos 68. No total estão 1058 doentes internados e 245 estão em unidades de cuidados intensivos.Estão 5392 pessoas a aguardar resultado dos testes laboratoriais.Em atualização