‘Alqueva do Ribatejo’ permite regar 300 mil hectares

Chamam-lhe o ‘Alqueva do Ribatejo’, está orçamentado em 4500 milhões de euros e tem a ambição de regar 300 mil hectares na lezíria ribatejana, zona Oeste e península de Setúbal através da construção de seis açudes no rio Tejo.O Projeto Tejo, desenvolvido por um grupo de especialistas, apresenta-se como solução para a seca, problema com consequências nefastas para o turismo de natureza, para as atividades piscatórias, para a navegabilidade do rio, para a qualidade das águas (poluição e avanço da intrusão salina), mas sobretudo, para a agricultura.O plano prevê a construção de seis açudes entre os quatro e os dez metros, rebatíveis no inverno, com eclusas para barcos e escadas para peixes entre Azambuja e Alvega, além do aproveitamento dos açudes já existentes de Belver e Fratel. O abastecimento seria assegurado pela nova barragem do Alvito (rio Ocreza) ou pelas já existentes.O investimento de 4500 mil milhões de euros seria diluído durante 40 anos. Cada hectare de rega custaria 15 mil euros, ou seja, menos que o Alqueva, onde cada hectare custa 19 mil euros.O Projeto Tejo tinha o apoio do anterior ministro da Agricultura, Capoulas Santos. A nova ministra, Maria do Céu Albuquerque (que foi autarca em Abrantes, uma das zonas abrangidas), já manifestou estar a favor da intenção. O Governo pretende lançar um concurso para a realização de um estudo técnico, ambiental e de viabilidade económica."O Ribatejo está a desertificar-se porque a agricultura já não compensa. Dos 100 mil hectares cultivados, apenas 25% da rega é feita com recurso a águas superficiais; os restantes 75% são águas subterrâneas. Mas a água está cada vez mais funda", alerta o engenheiro agrónomo Jorge Froes, responsável pela apresentação do projeto.A albufeira do Alqueva, localizada no ‘coração’ do Alentejo, no rio Guadiana, começou a encher a 8 de fevereiro de 2002. Desde então, tornou-se o maior reservatório artificial de água da Europa ocidental, também chamado de Grande Lago, e revolucionou a agricultura na região. A obra, que custou 2850 milhões de euros, permitiu regar 170 000 hectares de área agrícola (além das valências na produção hidroelétrica e no abastecimento público a 200 mil habitantes), dinamizou o turismo e levou mais investimento para a região.hectares é a área que é possível regar. Segundo os especialistas, recorrer-se-ia a um sistema de rega em pressão e distribuição a pedido.Defensores do projeto dizem que se evitava a deslocação das populações, como aconteceu na barragem do Alqueva, com a aldeia da Luz.O porta-voz do movimento pelo Tejo (proTEJO), Paulo Constantino, defende a "preservação de um Tejo livre", considerando que a construção dos seis açudes "poderá ter um impacto negativo na dinâmica fluvial".