Alto do Pina ganha marchas de Lisboa

Foi aos gritos de "campeões, campeões" e "o campeão voltou", que as gentes do bairro do Alto do Pina festejaram esta quinta-feira a vitória nas marchas populares de Lisboa, após o desfile na avenida da Liberdade. Fizeram jus ao tema "A volta do Alto do Pina", pois repetiram a vitória de 2015."Esta vitória representa a união de todo o bairro. Mostra a nossa força", conta, emocionado, Pedro Jesus, responsável da marcha, lembrando os momentos difíceis dos últimos anos: "A nossa coletividade, o Ginásio do Alto do Pina, foi despejada da sua sede, onde estava desde 1911 e, entretanto, a marcha esteve para não sair. Fomos à luta e ganhámos, renascemos".O Alto do Pina, que ganhou em 2011, 2012 e 2015, soma agora a quarta vitória."Os marchantes estiveram à altura. Mostraram muito brio", diz o coreógrafo Bruno Vidal, orgulhoso dos seus ‘alunos’.Filipa Cardoso, que já foi madrinha, e campeã em 2011, chorou de alegria. "Tenho a minha filha a desfilar pela primeira vez. Sou muito apegada ao bairro. Quero lembrar um grande marchante, o Iuri Luís, que partiu muito cedo", desabafa.O jovem foi morto à facada em novembro do ano passado, nas Docas, em Lisboa.O Ginásio do Alto do Pina foi fundado a 11 de Novembro de 1911 por meia dúzia de moradores. Participou em 1932 na primeira edição das marchas de Lisboa.O ciclismo foi uma das muitas modalidades da coletividade, que chegou a participar na Volta a Portugal em Bicicleta.