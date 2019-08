Alunos recebem livros degradados e situação gera indignação

O Agrupamento de Escolas de Mafra está a entregar aos alunos manuais reutilizados sem condições e que estão a deixar os pais indignados."Vinham todos escritos a lápis, muito vincado. Mesmo apagando ver-se-iam as marcas e prejudicaria a aprendizagem do meu filho", conta Carina Franco, que recusou os livros e apresentou reclamação, mas acredita que acabará por "ter de comprar os livros".Já Sandra Ramos saiu esta quinta-feira da escola "satisfeita" com os livros do 5º ano, tal como vários outros pais ouvidos pelo. O problema está nos livros do 1º ciclo, com mais espaços para preencher."Os miúdos já dizem que não precisam de ir à escola porque os livros já estão preenchidos. Não sei de quem é a culpa, mas não é das crianças de certeza", disse aoa encarregada de educação Susana Franco. Iara Correia também não esconde a revolta: "O meu filho recebeu um livro do 4º ano que não dá para apagar, tem anotações de professores e a capa furada.Se apregoam que os livros são gratuitos deve ser igual para todos." Frisa ainda: "Não vou comprar livros, não vou baixar os braços, vou onde tiver de ir." A direção do Agrupamento recusou prestar esclarecimentos. O Ministério da Educação remete a responsabilidade para as escolas.