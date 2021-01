O frio tem provocado um aumento da poluição atmosférica devido ao uso de lenha para aquecimento.A situação foi mais problemática no passado fim de semana, segundo a associação ambientalista ZERO, que aponta “um episódio de poluição particularmente grave pelas enormes emissões provenientes do uso de lenha em muitas habitações em zonas urbanas e rurais”. As medições da Agência Portuguesa do Ambiente mostram que Paio Pires (Seixal) e Estarreja foram os piores casos, passando o limite diário de partículas inaláveis.