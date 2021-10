Um amigo de Christian Bruckner, o suspeito de ter raptado e assassinado Madeleine McCann, contou que o alemão tinha muito cuidado em não deixar vestígios quando cometia crimes. As revelações feitas à polícia alemã dão mesmo conta de que usaria sempre luvas para não deixar impressões digitais. Poderá ter sido isso que aconteceu na Praia da Luz - defendem as autoridades - já que não haverá indícios da passagem do suspeito naquela casa.