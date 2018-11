Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ano novo traz 137 dias de descanso

Portugueses terão 3 fins de semana prolongados e 5 ‘pontes’.

O Ano Novo vai permitir, à maioria dos portugueses, usufruir de 137 dias de descanso. Dos 365 dias do próximo ano, 104 são sábados e domingos e 14 são feriados, sendo que quatro (Páscoa, Implantação da República, Restauração da Independência e Imaculada Conceição) são assinalados ao fim de semana e, por isso, estes dias não entram para as contas.



O próximo ano será generoso no que diz respeito aos fins de semana prolongados, já que três feriados calham à sexta e/ou segunda-feira (Sexta-feira Santa, Dia de Portugal e Dia de Todos os Santos) e cinco oferecem a possibilidade de ‘ponte’, assinalando-se a uma quinta ou terça-feira (Ano Novo, Carnaval, Dia da Liberdade, Corpo de Deus e Assunção de Nossa Senhora).



Mas, caso os portugueses queiram usufruir das ‘pontes’ todas, o mais provável é que tenham de gastar 5 dias de férias. Ora, tendo em conta que o cidadão comum tem direito a 22 dias, sobram ainda 17, totalizando 136 dias de pausa.



A este total, pode-se ainda acrescentar o feriado de cada município onde o cidadão vive, totalizando assim os 137 dias de descanso.



Os residentes no Porto e em Lisboa ganham ainda mais um dia. O dia de São João, feriado na cidade Invicta, comemorado a 24 de junho, calha este ano numa segunda-feira, permitindo à população usufruir de mais uma ‘ponte’.



Já os moradores da capital, terão mais um fim de semana prolongado, graças ao Dia de Santo António - 13 de junho - que em 2019 é assinalado a uma quinta-feira.