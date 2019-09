António Costa saúda escolha da Serra da Estrela para Geopark Mundial pela UNESCO

O primeiro-ministro, António Costa, saudou esta terça-feira a escolha da Serra da Estrela para Geopark Mundial pela UNESCO, afirmando que o "património natural é um ativo estratégico" de Portugal."Portugal é um país rico em biodiversidade e esta terça-feira foi, mais uma vez, distinguido como um país detentor de um património geológico único no mundo. A Serra da Estrela acaba de ser considerada Geopark Mundial pela UNESCO. O património natural é um ativo estratégico do nosso país", escreveu António Costa na sua conta da rede social Twitter.A candidatura da Serra da Estrela a Geopark Mundial foi aprovada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na 4.ª Sessão do Conselho de Geoparks Mundiais, realizada na Indonésia, foi esta terça-feira anunciado.A Associação Geopark Estrela é composta por nove municípios dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Coimbra (Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia) e também pelo IPG e pela Universidade da Beira Interior (UBI).