O sorteio desta terça-feira do Euromilhões, teve um totalista que arrecadou o jackpot de 230 milhões de euros. A aposta vencedora foi feita no Reino Unido.Para Portugal vieram cinco quatros prémios no valor de 1 402,78 euros cada um.Números:Estrelas:Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.