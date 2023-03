Arcebispo de Évora também afasta de funções padre que consta na lista de possíveis abusadores

A Arquidiocese de Évora anunciou o afastamento de um padre, cujo nome consta na lista de alegados abusadores.

O comunicado da arquidiocese revela que a lista integra dois padres de Évora, mas um deles já faleceu. Quante ao padre afastado, a arquidiocese garante que o relatório não continha informação complementar, sendo que D. Francisco Coelho, arcebispo, solicitou mais informação para iniciar a investigação.

Os abusos em causa ocorreram na década de 80, no Seminário Menor de Évora.

"Enquanto decorrem as investigações, o prelado eborense decidiu pelo afastamento cautelar do sacerdote do ofício de pároco e de todas as actividades pastorais que incluam contacto com menores, sem prejuízo da sua presunção de inocência", lê-se no comunicado.

Em atualização