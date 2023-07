Armando Pereira, o homem de origem humilde que tem um Bugatti de 8 milhões e um helicóptero em casa

Costuma viajar de helicóptero e tem um Bugatti Centodiec, o modelo mais exclusivo da marca, que custou oito milhões de euros. Armando Pereira, que nasceu numa família pobre, tornou-se o homem mais rico do País.

O cofundador da Altice, que aos 14 anos emigrou para França, apenas com a roupa que tinha no corpo, é conhecido "por ser implacável no mundo dos negócios". De acordo com o Sol, Armando Pereira trabalhou como servente e aprendeu o ofício de canalizador, durante os anos 60, quando vivia nos arredores de Paris.

Mais tarde, começou a instalar cabos de telefone em valas e, em 1985, abriu uma empresa de telecomunicações, a Sogetrel, tornando-se fornecedor da maior operadora de telecomunicações em França, a France Telecom.

Anos depois, em parceria com Patrick Drahi, um bilionário franco-israelita com ascendência portuguesa, fundou a Altice, que se tornou numa das maiores empresas de telecomunicações.

Armando Pereira, que foi esta quinta-feira detido por ser suspeito de vários crimes de corrupção, fraude fiscal, branqueamento e falsificação de documentos, tem uma mansão em Vieira do Minho, no distrito de Braga, para onde costuma viajar de helicóptero. A casa ocupa uma área de 15 hectares, tem um campo de golfe, uma garagem, que alberga uma frota milionária de carros de luxo, e um 'heliporto', onde o empresário estaciona o seu helicóptero.

O Cofundador da Altice é ainda conhecido pela paixão por carros de rali e é um dos três portugueses que têm um Bugatti Centodiec, produzido numa edição limitada de 10 exemplares. Os outros dois pertencem a Hernâni Vaz Antunes, conhecido por ser o braço direito do número dois da Altice e que também está envolvido nos alegados crimes de Armando Pereira, e a Cristiano Ronaldo. O Bugatti Centodiec de Armando Pereira é mais caro, por ter uma pintura especial no valor de 500 mil euros.