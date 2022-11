O Ministério Público (MP) admitiu em tribunal aceitar a suspensão provisória do processo que foi requerida pelo ex-administrador da Octapharma e principal arguido da ‘Máfia do Sangue’, Paulo Lalanda e Castro.



O ex-patrão de José Sócrates declarou-se inocente, mas, à cautela, caso seja pronunciado pelo juiz Ivo Rosa, propõe o arquivamento do processo em troca de meio milhão de euros.









Ver comentários