Árvores do ano 2022: Portugal escolhe a sua candidata

Portugal volta a participar no concurso Árvore Europeia, que conta com 16 países. A votação a nível nacional é retomada este mês, após suspensão devido a irregularidades no processo, que é feito online e organizado pela Unac - União da Floresta Mediterrânica.Estão a concurso dez árvores emblemáticas, das mais variadas espécies: desde uma oliveira com mais de 3000 anos nas Mouriscas, a uma outra em Pedras D’El Rey, em que são necessários cinco homens para abraçar o seu tronco oco; um sobreiro gigante em Arraiolos, ou um pinheiro-bravo com 25 metros de altura que resistiu ao grande incêndio de 2017 na mata de Leiria.A grande final europeia é em fevereiro. No ano passado, foram registados 606 mil votos, tendo vencido a Azinheira Milenar de Lecina, candidatada de Espanha. Portugal ficou em 4º lugar, com o Plátano do Rossio de Portalegre. Em 2018, a árvore vencedora foi portuguesa: o Sobreiro Assobiador de Águas de Moura, em Palmela. O Assobiador deve o nome ao som originado pelas inúmeras aves que pousam nos seus ramos. Plantado em 1783, este sobreiro já foi descortiçado mais de vinte vezes. Está inscrito no ‘Livro de Recordes do Guinness’ como "o maior sobreiro do Mundo".