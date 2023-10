As propostas do Governo para reorganizar o SNS e melhorar as condições de trabalho dos médicos

O Governo vai reunir este domingo com os médicos para uma nova ronda de negociações. Num documento do Ministério da Saúde, ao qual oteve acesso, são descritas as propostas que o Executivo vai apresentar às estruturas sindicais. As novas propostas do Governo respondem a algumas das maiores queixas dos profissionais da saúde, como o caso de revisão da carga horária e a reorganização dos serviços de urgência.Entre as propostas está descrita a consagração do horário de 35 horas efetivas para quem faz serviço de urgência e indexar a redução progressiva de 18 para 12 horas de trabalho, também no serviço de urgência, "à verificação da diminuição da dependência da realização de trabalho em horas extraordinárias e em regime de prestação de serviço".O executivo refere que vai procurar criar condições para o alargamento do horário de funcionamento das unidades de saúde familiar, com vista a que os serviços de urgência não sejam sobrecarregados. O "objetivo é conseguir o alargamento do horário de funcionamento, quando necessário, possibilitando assim o acesso dos utentes em situação de doença aguda não urgente", revela o documento.O Ministério da Saúde aponta ainda que vai trabalhar para a reorganização dos serviços de urgência, através da criação de Centros de Responsabilidade Integrados e equipas dedicadas às urgências nos diversos hospitais do País."Este conjunto de propostas tem como finalidade alargar o acesso dos portugueses a cuidados de saúde, reorganizar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e melhorar as condições laborais e de satisfação dos profissionais", pode ler-se no comunicado a que oteve acesso.As negociações entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país."Esperamos ter condições para evoluir, em conjunto, na direção de um acordo que, constituindo uma valorização da profissão médica e melhoria das condições de trabalho das equipas clínicas permita, em simultâneo, melhorar a capacidade de resposta do SNS. É isso que os portugueses nos exigem", salienta o Ministério da Saúde.