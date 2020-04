Ator Filipe Duarte morre aos 46 anos

O ator português Filipe Duarte morreu hoje aos 46 anos, em consequência de um enfarte, confirmou à agência Lusa fonte próxima da família.



De acordo com a mesma fonte, o ator morreu durante a madrugada, em casa, no concelho de Cascais.



O português, de 46 anos, participou em várias produções da ficção portuguesa, tais como a novela "Equador", na TVI. Recentemente fez parte do elenco do filme "Variações".



Luís Filipe Duarte Ferreira da Silva nasceu a 5 de junho de 1973.



Depois de ter sido noticiada a morte do ator, foram várias as personalidades que lhe prestaram uma última homenagem nas redes sociais. No Instagram, o também ator José Mata escreveu que, apesar de não ser de "homenagens nas redes sociais", "o Pipo era bom". "Tinha e continuará a ter uma luz muito especial", pode ler-se.









A apresentadora Fátima Lopes, da TVI, fez saber que está "sem palavras" com a morte de Filipe Duarte.





Ver esta publicação no Instagram Estou sem palavras... Uma publicação partilhada por Fátima Lopes (@fatimalopesoficial) a 17 de Abr, 2020 às 5:24 PDT





Em atualização