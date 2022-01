O número de internamentos por Covid-19 está a aumentar de forma preocupante, alerta a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge (INSA) no relatório das linhas vermelhas.









“A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados, com tendência crescente nas hospitalizações”, refere o documento, sublinhando que “tendo em conta o rápido aumento de casos, mesmo tendo em consideração a menor gravidade da variante Ómicron, é provável um aumento de pressão sobre todo o sistema de saúde e na mortalidade”. São recomendadas, por isso, “a manutenção de todas as medidas de proteção individual e a intensificação da vacinação de reforço”.

Os internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no dia 5, correspondiam “a 62% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas” - na semana anterior representavam 59%. A situação mais grave vive-se na região Norte, onde, na última quarta-feira, estavam ocupados 81% dos lugares em Intensivos - 61 dos 75 disponíveis. Segue-se a região Centro, com 27 das 34 camas em UCI preenchidas (79%), e o Algarve, com uma ocupação de 61% (14 de 23 têm doentes). Em Lisboa e Vale do Tejo estão ocupadas 54 camas das 103 que existem (52%) e no Alentejo só estão preenchidos dois dos 20 lugares (10%). Esta sexta-feira foram internados mais 42 infetados, para um total de 1353, dos quais 161 (+3) em Intensivos.





Recorde as regras de isolamento da Covid-19

O número de novos casos foi de 2777 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, “com tendência fortemente crescente a nível nacional e em todas as regiões”. A proporção de testes positivos foi de 10,6% (na semana anterior foi de 6,7%). O peso dos diagnósticos notificados com atraso foi de 12,8%, quase o dobro da semana passada. Os casos isolados em menos de 24 horas após a notificação é agora de 64%, face aos 81% de há sete dias. Apenas 26 dos 308 concelhos do País estão abaixo do patamar mais elevado de incidência. A variante Ómicron representa já 92,5% das infeções.

pormenores



Europa não quer redução



O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças não recomenda menos tempo de isolamento para não vacinados, mas admite-o para os inoculados, embora avisando que, quanto mais curto for este período, maior o “risco residual”.





Mortalidade é a esperada



A taxa de incidência de síndrome gripal baixou de 59,9 para 13,3 casos por cada 100 mil habitantes, na semana de 27 de dezembro a 2 de janeiro. Segundo o INSA, a mortalidade por todas as causas está “dentro do esperado para esta época”.





Autotestes dão errado







Leia também Só 26 concelhos estão fora do patamar mais elevado de incidência As autoridades da Irlanda e da Alemanha estão a desaconselhar a venda e utilização de autotestes da marca Genrui devido a casos de falsos positivos. Em Portugal foram recebidas 7 queixas de falsos positivos.

restaurantes querem apoio a fundo perdido



A Associação Nacional de Restaurantes considerou esta sexta-feira que as novas medidas são “mais uma oportunidade perdida” e avisou que sem apoios a fundo perdido mais empresas poderão encerrar.





aulas presenciais

no superior 2ª-feira



O Ministério da Ciência recomendou o regresso das atividades presenciais no Ensino Superior na 2.ª-feira. Devem cumprir regras sanitárias e garantir que alunos em isolamento realizem exames.



Apoio à família corta um terço do salário dos enfermeiros

A Ordem dos Enfermeiros advertiu que a impossibilidade de profissionais de saúde partilharem o apoio excecional aos filhos, criado para períodos de suspensão de atividades letivas, implica um corte de um terço do rendimento familiar. "Não têm tido a devida e esperada proteção social, ao contrário da generalidade dos trabalhadores com filhos menores, que auferem a totalidade do vencimento." A Ordem exige ao Governo medidas concretas para acabar com a situação discriminatória.



DGS afasta fecho de escolas com surtos

O encerramento de turmas, de escolas e zonas de estabelecimentos de ensino em situações de surtos deixou de estar previsto na nova versão do Referencial da DGS. Os docentes que ainda não receberam a dose de reforço "continuarão a partir de segunda-feira a ter a possibilidade de serem vacinados", assegurou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Casos nas escolas caíram de 16 mil para sete mil neste ano letivo.



Sindicatos apontam falhas na imunização

A Fenprof exige a integração dos professores do Superior no reforço. FNE critica o calendário: não permite regresso seguro às escolas.