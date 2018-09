Autarca de Figueiró dos Vinhos garante que não há casos suspeitos no concelho

Jorge Abreu veio desmentir as declarações proferidas pelo autarca de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, sobre a reconstrução das casas.

Por Lusa | 16:43

O presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos garantiu este sábado que não há nenhum caso suspeito de irregularidades na reconstrução de casas no seu concelho, ao contrário do que foi dito na sexta-feira pelo autarca de Pedrógão Grande.

"Não há nenhum caso suspeito", disse este sábado à agência Lusa o presidente do município, Jorge Abreu, desmentindo as declarações proferidas pelo autarca de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, na sexta-feira, em que disse que a Comissão Técnica do Fundo Revita também estaria a avaliar suspeitas de irregularidades em Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

Segundo Jorge Abreu, o município não tem conhecimento de qualquer caso suspeito no concelho, não tendo recebido qualquer tipo de denúncia, nem a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) tem conhecimento de qualquer caso de Figueiró dos Vinhos.