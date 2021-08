Quatro militares portugueses e 24 afegãos retirados de Cabul já estão em Lisboa

Aterrou em Lisboa esta sexta-feira à noite o avião militar que transportou quatro militares portugueses provenientes de Cabul, no Afeganistão, assim como 24 cidadãos afegãos. Segundo apurou oencontram-se algumas crianças entre os passageiros.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, receberam os militares no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa.





Em declarações aos jornalistas, o Major Marco Silva, que coordenou a operação no local, sublinhou que o trabalho realizado no teatro de operações em Cabul Cabul "maior entrega, dedicação e profissionalismo"."Foi um trabalho extremamente difícil", admitiu o ministro da Defesa, destacando a coragem e determinação dos militares portugueses e o "honrar de uma dívida de gratidão"."Foram 20 anos e foram muitos e muitos militares portugueses que passaram pelo Afeganistão", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que "a missão foi plenamente sucedida". "Através deles e com eles também Portugal sai de cabeça erguida", acrescentou.

O ministro da Defesa revelou esta noite que Portugal deverá receber entre 36 a 38 afegãos durante o fim de semana.