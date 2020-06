Bairro na Azambuja tem seis casos de infeção por coronavírus

O bairro da Quinta da Mina, na Azambuja, distrito de Lisboa, tem seis casos de infeção pela covid-19, entre as nove pessoas já testadas, avançou esta terça-feira a delegada de saúde local, corrigindo a informação inicial de 40 infetados.

"Só seis é que sabemos que são positivos", disse à agência Lusa Judite Catarino, indicando que vão ser testados mais 30 moradores.

Corrigindo a informação anterior, em que dava conta de 40 pessoas que testaram positivo à covid-19 no bairro social da Quinta da Mina, o presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa (PS), esclareceu que, "no bairro e naquele prédio, moram 40 pessoas, mas infetadas são só nove", número que também não corresponde com os dados da delegada de saúde local.