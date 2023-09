'Baleia Azul': o jogo macabro que levou à morte de um britânico de 35 anos em Pedrógão Grande

O jogo macabro 'Baleia Azul' incita jovens à automutilação e ao suicídio e já fez várias vítimas em todo o mundo. O jogo online e disponível nas redes sociais nasceu na Rússia e no Brasil. As autoridades brasileiras já investigaram dezenas de casos em que adolescentes terão posto fim à vida a mando dos administradores do jogo.A afinidade linguística faz com que muitos jovens portugueses já tenham contactado com o jogo.Este consiste na atribuição de 50 tarefas, como 'corte o braço com uma lâmina' ou 'fure a mão com uma agulha'. Os administradores enviam também filmes e músicas que os jovens têm de ouvir. A última tarefa é o suicídio. As vítimas são, quase sempre, jovens fragilizados a quem são feitas ameaças em caso de abandono do jogo.Este domingo, uma brincadeira macabra entre adultos inspirada no jogo de desafios 'Baleia Azul' terá terminado mal para um homem, de nacionalidade inglesa, de 35 anos. A vítima estava com um grupo de amigos em Pedrógão Grande e foi encontrada com sinais de esfaqueamento.