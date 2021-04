Baleia com 16 metros encalha junto a molhe em Vila Real de Santo António

Uma baleia-comum com cerca de 16 metros de comprimento e 20 toneladas de peso foi esta terça-feira encontrada morta ao largo de Vila Real de Santo António.









CM Rui Andrade, comandante da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António.



O alerta foi dado por pescadores, por volta das 9h00, que detetaram o cetáceo de grandes dimensões a cerca de mil metros da linha da costa. O mamífero foi arrastado pela maré e encalhou no molhe da praia de Santo António, junto à foz do rio Guadiana. As autoridades procuravam esta terça-feira uma solução para remover o animal.Rui Andrade, comandante da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António.

Segundo explicou ao CM o biólogo marinho Élio Vicente, as causas da morte deste ‘gigante dos oceanos’ poderão estar relacionadas com “alguma doença ou uma colisão com uma embarcação”.



As baleias-comuns andam normalmente sozinhas ou, se forem fêmeas, podem acompanhar as crias. A aproximação à costa estará relacionada com a “procura de alimento ou de um local para reprodução”.





Em dezembro de 2019, uma baleia-comum com 17 metros de comprimento e cerca de 20 toneladas deu à costa na praia de Quarteira.