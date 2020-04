Bebés com 4 semanas de vida infetados com coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um bebé com 28 dias de vida acusou positivo por coronavírus no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE). A criança deu entrada no serviço de Urgência desta unidade de saúde na passada quinta-feira com sintomas de febre. Foi realizado o teste e acusou SARS-CoV-2, tendo ficado internada."Encontra-se bem" e a recuperar numa das quatro incubadoras instaladas numa área da unidade de neonatologia destinada a doentes com Covid-19,...