Beirões inventam aparelho de proteção contra a Covid-19

Dois médicos do Hospital da Covilhã e um professor da Universidade da Beira Interior desenvolveram, em colaboração com a Joalpe, uma empresa de fabrico de equipamentos plásticos, um dispositivo que ajuda a proteger os profissionais de saúde no tratamento à Covid-19 e outras doenças respiratórias.O COVinBOX é uma caixa construída em plástico PEG3 – um composto avançado de polietileno resistente ao choque – que é colocada sobre a parte superior do tronco e cabeça do paciente, evitando a dispersão das secreções respiratórias, que são aspiradas automaticamente.