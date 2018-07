Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beja acolhe maior avião do Mundo esta segunda-feira

Gigante dos céus’ tem capacidade para 471 passageiros.

Por Cláudia Machado e João Saramago | 01:48

O maior avião de passageiros do Mundo aterra amanhã no aeroporto de Beja. O Airbus 380 tem mais de 70 metros de comprimento e lugar para 471 passageiros. Um verdadeiro ‘gigante dos céus’ que ainda não tem data para levantar voo das instalações alentejanas, que fazem parte de um grupo de 240 aeroportos a nível mundial com capacidade para receber um aparelho destas dimensões.



"O A380 fica no aeroporto de Beja até ter uma nova operação", explicou ao Correio da Manhã a Hi Fly, companhia aérea responsável pelo avião. A aeronave fica assim estacionada até que lhe seja atribuída uma nova viagem. O aparelho chega a Beja vindo de Inglaterra, onde foi apresentado no Farnborough International Airshow, um evento dedicado à aeronáutica e a demonstrações aéreas. Com a aquisição do A380, num negócio em que os valores envolvidos não foram revelados, a companhia aérea portuguesa tornou-se na 14ª empresa no Mundo a operar este modelo de airbus.



Já para Beja, a chegada do maior avião de passageiros do mundo ao aeroporto da cidade "é a prova real de que a pista está preparada para receber aviões de grande porte", disse ao CM Luís Miranda, vereador da Câmara Municipal.



Reconhecendo que as instalações "têm ainda algumas limitações", sobretudo ao nível "do abastecimento e de acessibilidades", o vereador defende que é possível fazer um "melhor aproveitamento civil da base aérea de Beja".