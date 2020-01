Bia nasceu em Matosinhos e é a primeira bebé de 2020 no norte do País

No Centro Materno-Infantil do Norte, em Matosinhos, nasceu Bia, às 00h07. O parto demorou cerca de uma hora e meia e Bia tornou-se a primeira bebé de 2020 no norte do País.A menina vem juntar-se a um irmão que feliz a segurava enquanto os pais contavam como tudo aconteceu à CMTV."Que cresça saudável" é o desejo dos pais que se mostram muito felizes.