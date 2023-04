Bloco de Partos do Hospital do Barreiro encerrado durante período de Páscoa

O Centro Hospitalar Barreiro- Montijo (CHBM), mais conhecido por Hospital do Barreiro, anunciou, esta quinta-feira, que o serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e Bloco de Partos vai estar encerrado durante o período da Páscoa. A medida surge na sequência dos constrangimentos que se têm verificado nos últimos dias na unidade hospitalar."A Urgência Obstétrica e Ginecológica e o Bloco de Partos do CHBM encontram-se encerrados das 8h00 de sexta-feira (7 de abril) até às 8h00 de segunda-feira (10 de abril)", pode ler-se na publicação feita no Facebook do hospital.O hospital recomenda a que as mulheres grávidas, antes de uma ida ao hospital, optem por ligar o SNS 24 (808242424) ou para o 112, em caso de emergência. Há ainda a indicação para recorrerem às urgências dos Hospitais mais próximos, o Hospital de São Bernard, em Setúbal, e o Hospital Garcia de Orta, em Almada.