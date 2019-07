Bombeiros fazem peditório para o tratamento da cadela Lady

Os Bombeiros de Santa Marta de Penaguião, no distrito de Vila Real, estão a realizar um peditório para o tratamento da cadela bombeira que foi atropelada.É conhecida por Lady "A Bombeirinha". A cadela, com quatro anos, foi abandonada quando era bebé e foi numa viagem de trabalho num dia de inverno, que um bombeiro da corporação a resgatou da estrada e a levou para o quartel, alimentando-a e protegendo-a do frio.A Lady foi atropelada esta semana e está internada num Hospital Veterinário. O custo do seu tratamento ronda os 2000 euros, valor que a associação não consegue suportar.Face à situação e querendo que a Lady regresse rápido para junto dos seus amigos, os bombeiros estão a realizar um peditório, com várias latas espalhadas pelos estabelecimentos da vila com cartazes onde explicam a história da "bombeirinha".A Lady tem uma pata fraturada que a equipa médica veterinária está a tentar recuperar mas, caso não consigam, dizem as pessoas que ficará uma cadela tripé, mas muito feliz como tem sido até hoje.