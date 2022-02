Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez resgatou um cão que caiu a uma ravina, com cerca de dois metros, este sábado à tarde, no lugar da Prova, freguesias de Paçô.A queda do animal aconteceu junto ao Rio Lima, num local de difícil acesso.Depois de resgatado, o cão foi entregue aos donos.