Oito locais registaram temperaturas máximas históricas

Coruche chegou aos 44,9 graus.

Por Lusa | 20:51

Oito locais do continente bateram esta quinta-feira recordes de temperatura máxima, segundo os valores registados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num dia de intenso calor, máximos históricos foram registados no centro e sul do país, segundo fonte do IPMA, que explicou que o registo foi feito às 17h00 e que depois disso podem ter sido batidos outros recordes, pelo que a informação pode vir a ser corrigida.

Esta quinta-feira foram registados máximos históricos nas estações de Castelo Branco (42,2 graus celsius), Odemira (41,9), Nelas (41,3), Anadia (43,8), Coruche (44,9), Setúbal (42,6), Alvalade (43,8) e Zambujeira do Mar (41,1).