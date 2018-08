Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Amarante esterilizou 110 cães e gatos desde 2016

Por Lusa | 11:47

A Câmara de Amarante anunciou esta quinta-feira ter esterilizado, desde 2016, 110 animais domésticos (cães e gatos) e colocado uma centena de microchips, de forma gratuita.



Fonte da autarquia acrescentou à Lusa que não são abatidos animais errantes no concelho desde aquela data.



A esterilização é oferecida pelo município, no âmbito da campanha que incentiva a adoção de cães e gatos, após uma "cuidadosa avaliação médica, esterilização, vacinação antirrábica, identificação eletrónica e desparasitações interna e externa".



A fonte realça que a adoção de um animal do canil, "além de estar a ganhar um amigo para a vida, permite que seja recolhido outro animal da rua".



Nesse âmbito, até ao momento, já foram adotados 90 animais de companhia, que foram registados numa base de dados nacional.



A medida de esterilização dos animais encaminhados para adoção, que Amarante já implementa desde que foi inaugurado o canil municipal, vai tornar-se obrigatória em Portugal a partir de setembro deste ano, assinalou a fonte.



O centro de recolha oficial de animais errantes de Amarante, equipamento conhecido como canil e gatil, tem capacidade para 10 cães e 12 gatos e funciona desde novembro de 2016.