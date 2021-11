Câmara de Castelo Branco "aposta forte" na iluminação para o Natal Branco

A Câmara de Castelo Branco promove, de 07 de dezembro a 06 de janeiro de 2022, o "Natal Branco", iniciativa que marca as celebrações natalícias do concelho e que este ano "aposta forte" na iluminação e instalações artísticas.

"Este ano tivemos pouco tempo para preparar o Natal Branco, devido à nossa tomada de posse (no dia 15 de outubro) o que nos deixou pouca margem. Contudo, temos um programa que dignificará Castelo Branco e o concelho e vai permitir que haja condições para que os cidadãos se possam divertir e os comerciantes tenham aqui um alento que seja diferenciador para o comércio local", referiu esta segunda-feira o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, durante a apresentação da iniciativa.

O "Natal Branco" é uma iniciativa do município de Castelo Branco, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa (ACICB) e este ano foi alvo de vários ajustamentos na sua dinâmica, sendo que a autarquia decidiu "apostar forte" na iluminação e instalações artísticas.

O orçamento disponibilizado para o evento ronda os 200 mil euros.

Leopoldo Rodrigues sublinhou que apesar do pouco tempo para preparar a iniciativa, o executivo que lidera procurou introduzir alguma inovação no "Natal Branco", apostando numa iluminação diferente da habitual e alargando a mesma a zonas da cidade que até agora não eram abrangidas.

A autarquia vai ainda oferecer 7.000 bilhetes aos alunos dos Agrupamentos de Escola de Castelo Branco para assistirem, entre o dia 8 de dezembro e 06 de janeiro de 2022, a espetáculos gratuitos no Circo Soledad Cardinalli.

"Vamos também dinamizar um sorteio que termina no dia 06 de janeiro, em cartão de compras. Por cada 20/25 euros em compras, é entregue um cupão, sendo que o primeiro prémio tem um valor de 7.500 euros e o segundo, 5.000 euros. Depois há quatro prémios de 1.000 euros e três de 500 euros. O cartão de compras deve ser usado no comércio local de Castelo Branco. É uma forma de incentivar o consumo e de apoiar o comércio local", explicou o autarca.

As instalações artísticas vão ficar na Avenida 1º de Maio, Rua Rei D. Dinis e edifícios da Câmara Municipal e do Palácio dos Viscondes de Portalegre (antigo Governo Civil e atuais instalações da Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território).

O município vai também apostar nas tradicionais barraquinhas de comida e de artesanato, sendo que neste momento as 50 inicialmente previstas já estão ocupadas e existe já uma lista de espera, pelo que o executivo pondera ainda aumentar o seu número.

"O Mercadinho vai funcionar na Avenida Nuno Álvares, nos dois passeios. Esta é também uma forma de valorizar as avenidas mais importantes da cidade", disse o autarca.

A iluminação vai ainda ser reforçada no castelo e, pela primeira vez, a torre do relógio e a varanda existente na devesa vão também receber iluminação de Natal.

A Câmara de Castelo Branco vai ainda inovar, com uma árvore de Natal que será montada numa das chaminés da antiga Metalúrgica, com cerca de 40 metros de altura.

Já o presidente da direção da ACICB, Sérgio Bento, manifestou a disponibilidade da associação para a realização destas parcerias com o município de Castelo Branco.

"Este tipo de atividades são muito importantes para o comércio local que precisa muito deste tipo de iniciativas", concluiu.